اغلاق السوق السعودي للأسهم عند 10769.66 نقطة في تراجع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أغلقت سوق الأسهم السعودية اليوم على انخفاض، حيث انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بمقدار 21.98 نقطة ليصل إلى مستوى 10769.66 نقطة. وبلغت قيمة التداولات حوالي 4 مليارات ريال.

تفاصيل الجلسة

– الكمية المتداولة: بلغت 234 مليون سهم.

– الشركات المرتفعة: سجلت أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها.

– الشركات المنخفضة: تراجعت أسهم 159 شركة في قيمتها.

الأداء القطاعي

– الشركات الأكثر ارتفاعًا: شركات البحر الأحمر، بان، أسترا الصناعية، بدجت السعودية، واتحاد اتصالات.

– الشركات الأكثر انخفاضًا: كيمانول، سينومي ريتيل، جاهز، الخليج للتدريب، وأسواق المزرعة.

– الأسهم الأكثر نشاطًا: شمس، بان، الأندية للرياضة، باتك، وأمريكانا.

– الأسهم الأكثر نشاطًا بالقيمة: الراجحي، الأندية للرياضة، أرامكو السعودية، طيران ناس، واتحاد اتصالات.

بالمقابل، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) بمقدار 91.69 نقطة ليصل إلى مستوى 26144.11 نقطة، وبتداولات بقيمة 34 مليون ريال وكمية أسهم تجاوزت 5.9 ملايين سهم.