شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الهريف.. المسند يشرح أسبابها وتأثيرها على مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إن الأمطار المبكرة التي تهطل قبيل أو مع دخول سهيل تعتبر أمطارًا صيفية تسبق فصل الخريف، وتختلف عن موسم الأمطار المعتاد الذي يبدأ عادة بعد منتصف أكتوبر من كل عام.

وأوضح المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن هذه الأمطار تعرف باسم أمطار الهريف، وهي نادرة الحدوث في معظم مناطق المملكة، لكنها تظهر في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية بشكل أكبر.

وأضاف أن سبب هذه الأمطار، وفقًا لتوقعاته، يعود إلى تشكل منخفض جوي داخل أجواء السعودية يجذب الرياح الموسمية الرطبة القادمة من بحر العرب، وتتكثف كتلة هوائية رطبة فوق أجزاء من المملكة، خصوصًا في الجنوب والشرق والوسط والغرب، وقد تمتد أحيانًا نحو الشمال.

كما أشار إلى أن الحرارة المرتفعة تساعد التيارات الحملانية على رفع الرطوبة إلى طبقات الجو العليا، حيث تقابل طبقات أبرد فتتشكل السحب الركامية العالية.

وأكمل: “قد تكون الأمطار الناتجة خفيفة تتبخر قبل وصولها إلى الأرض بسبب شدة الحرارة، وقد تكون غزيرة فتصل إلى سطح الأرض فينتفع الله بها العباد والبلاد”.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المزارعين غالبًا لا يفضلون هطول الأمطار في هذا التوقيت، بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على جودة التمور، والله أعلم.