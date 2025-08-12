شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الحالة المناخية في 4 مناطق ويدعو إلى توخي الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيراتها للمواطنين بشأن من الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان .

وأضافت المديرية عبر منصة “إكس”، أن إنذارًا أحمر صدر من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المناخية في هذه المناطق.

ودعت المديرية إلى إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من تلك المناطق والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.