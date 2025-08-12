شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء العالم العربي ذروة تساقط شهب البرشاويات بدءًا من منتصف مساء اليوم حتى الساعات التي تسبق فجر غد الأربعاء، رغم ظروف الرؤية غير المثالية هذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن البرشاويات تُعد من أفضل وأغزر زخات الشهب السنوية، ويمكن في الظروف المثالية -أي في سماء مظلمة وخالية من ضوء القمر- رؤية ما بين 75 إلى 100 شهاب في الساعة، فيما يتوقع هذا العام ومع وجود القمر في طور الأحدب المتناقص أن يبلغ عدد الشهب المرصودة نحو 10 إلى 20 شهابًا في الساعة، أي بمعدل شهاب واحد تقريبًا كل خمس دقائق، مؤكداً أنه لا يزال بالإمكان رصد عدد من الشهب.

وأفاد أن زخات الشهب تحدث نتيجة مرور الأرض عبر البقايا الغبارية التي يخلفها المذنب “سويفت توتال”، مشيرًا إلى أن هذه الشهب تبدو وكأنها تنطلق من نقطة واحدة في السماء تُعرف بـ “نقطة الإشعاع” وتقع في الشمال الشرقي ضمن كوكبة برشاوش بالقرب من الشكل المعروف بحرف (W) لنجوم ذات الكرسي.

وبين أبو زاهرة أن رصد شهب البرشاويات يتطلب اختيار موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن ويمتاز بإطلالة واسعة على السماء، ويحتاج الراصد إلى نحو 40 دقيقة لتكييف عينيه مع الظلام، ويفضّل أن يمنح نفسه ساعة على الأقل بعد الوصول لموقع الرصد لزيادة فرصة مشاهدة الشهب، موضحًا أنه يمكن البدء في رصدها بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي عند مراقبة الأفق الشمالي، وتزداد أعدادها بعد منتصف الليل.