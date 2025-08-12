تابع الان خبر “موانئ” السعودية تسجل نموًا بنسبة 12.01% في مناولة الحاويات خلال يوليو 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” ارتفاعًا ملحوظًا في مناولة الحاويات خلال شهر يوليو 2025، مسجلة نموًا بنسبة 12.01% لتصل إلى 722,502 حاوية قياسية، مقارنة بـ 645,019 حاوية قياسية في الفترة نفسها من عام 2024. كما شهدت حاويات المسافنة زيادة لافتة بنسبة 35.34% بواقع 175,666 حاوية، مقابل 129,797 حاوية العام الماضي.

وسجلت الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 12.86% لتبلغ 275,098 حاوية قياسية مقارنة بـ 243,757 حاوية في يوليو 2024، فيما ارتفعت الحاويات الواردة بنسبة طفيفة بلغت 0.10% لتصل إلى 271,738 حاوية قياسية مقابل 271,465 حاوية خلال الفترة المماثلة.

وفي جانب البضائع، ارتفع إجمالي طنّيات المناولة – التي تشمل البضائع العامة والسائبة الصلبة والسائبة السائلة – بنسبة 2.81% ليصل إلى 21,180,445 طنًا مقارنة بـ 20,601,380 طنًا العام الماضي.

وبلغت كميات البضائع العامة 461,958 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,096,185 طنًا، والسائبة السائلة 16,622,302 طن. كما استقبلت الموانئ 582,708 رأس ماشية بزيادة قدرها 13.18% مقارنة بـ 514,864 رأسًا العام الماضي.

وشهدت الحركة الملاحية نموًا بنسبة 11.27% بواقع 1,017 سفينة مقارنة بـ 914 سفينة في يوليو 2024، بينما ارتفع عدد الركاب بنسبة 41.70% ليصل إلى 73,953 راكبًا مقابل 52,191 راكبًا. وفي المقابل، انخفضت أعداد العربات بنسبة 22.66% لتسجل 69,969 عربة مقارنة بـ 90,471 عربة العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية التوسع المستمر في حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والنقل البحري، إضافة إلى دور الموانئ في دعم الأمن الغذائي، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي ومركز رئيسي للتجارة الدولية.

يُذكر أن “موانئ” كانت قد سجلت في يونيو 2025 نموًا بنسبة 18.66% في مناولة الحاويات، حيث بلغت 696,839 حاوية قياسية مقابل 587,261 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام الماضي.