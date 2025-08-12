تابع الان خبر انطلاق بطولة الماسترز للسنوكر في جدة اليوم بمشاركة أبرز نجوم العالم وبطل العرب المصري 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت اليوم في محافظة جدة منافسات بطولة الماسترز للسنوكر، إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم السنوكر، والتي تستمر حتى 16 أغسطس الجاري في الصالة الخضراء بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ويشارك في الحدث نخبة من أفضل لاعبي العالم، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وبالشراكة الإستراتيجية مع شركة “ماتشروم” وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وتحت إشراف وزارة الرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعبًا من مختلف دول العالم، يتقدمهم حامل اللقب الإنجليزي جود ترامب، وبطل العالم الصيني شاو شينتونغ، إلى جانب نجوم بارزين يتنافسون على جوائز مالية تتجاوز مليوني جنيه إسترليني، ما يجعلها ثاني أغلى بطولة في روزنامة جولة السنوكر العالمية لعام 2025.

كما يشارك عبر بطاقات الدعوة 16 لاعبًا، من بينهم 10 لاعبين سعوديين، أبرزهم عمر العجلاني – بطل المملكة 8 مرات – وعبدالرؤوف صايغ، إضافة إلى زياد القباني، وأحمد عسيري، وأيمن العمري، وعبدالله العطياني، ومصعب صايغ، وفهد الغامدي، ومساعد المسفر، وسعود البكر.

وتشمل قائمة الدعوات أيضًا البحريني حبيب صبح، والمصري هشام شقي بطل العرب 2025، ومحمد الجوكر وصيف بطل العرب، إضافة إلى الباكستانيين أصف محتار وعديل أقدس.

ويدخل جود ترامب المنافسة للدفاع عن لقبه بعد فوزه العام الماضي على الويلزي مارك ويليامز في مباراة تاريخية انتهت بنتيجة 10-9، شهدت عودة مثيرة بعد تأخره بـ62 نقطة، لتصنف ضمن أفضل النهائيات في تاريخ بطولات السنوكر الكبرى.

وتقام المباريات على 8 طاولات خلال الأيام الخمسة الأولى، مما يمنح الجماهير فرصة متابعة أكبر عدد من المواجهات. فيما تُلعب منافسات ربع النهائي في 14 أغسطس، تليها نصف النهائي في 15 أغسطس، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية في 16 أغسطس.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة، تأكيدًا على مكانتها كوجهة رياضية عالمية، ودورها في تطوير قطاع الرياضة وتنويع قاعدته الجماهيرية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.