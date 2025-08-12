التسجيل في برنامج تمهير: الخطوة الأساسية لتحقيق التجربة العملية والنجاح المهني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعتبر برنامج تمهير خطوة حاسمة لكل الخريجين الطموحين في المملكة العربية السعودية الذين يسعون لبداية حياتهم المهنية بثقة وخبرة فعلية. يهدف هذا البرنامج الوطني إلى تأهيل الشباب من خلال توفير فرص تدريبية عملية في بيئات عمل حقيقية، مما يمنحهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

التسجيل في برنامج تمهير

للانضمام إلى برنامج تمهير، يجب على المتقدم اتباع عدة خطوات أساسية:

1. إنشاء حساب عبر منصة طاقات باستخدام رقم الهوية الوطنية وتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

2. تحديث الملف الشخصي بإضافة المؤهل العلمي، الخبرات السابقة، ورقم الحساب البنكي.

3. اختيار برنامج تمهير من القائمة المتاحة وإرفاق نسخة من شهادة التخرج.

4. الموافقة على الشروط والأحكام وانتظار إشعار الأهلية عبر البريد أو الحساب الشخصي.

5. البحث عن الفرص التدريبية والتقديم عليها.

6. تأكيد بدء التدريب عند القبول والالتزام بالمواعيد.

7. إتمام الدورات التأهيلية الإلكترونية قبل بداية التدريب العملي.

شروط القبول في برنامج تمهير

يشترط في المتقدم على برنامج تمهير أن يكون:

– سعودي الجنسية.

– حاملًا لشهادة بكالوريوس أو دبلوم في تخصص معتمد.

– غير موظف حاليًا.

– غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الأخيرة.

– لم يستفد سابقًا من البرنامج.

مزايا برنامج تمهير

يتميز برنامج تمهير بما يلي:

– مكافآت مالية شهرية للمشاركين.

– اكتساب خبرات عملية تعزز السيرة الذاتية.

– تأمين ضد أخطار العمل.

– فتح آفاق أوسع للحصول على وظائف في السوق السعودي.

برنامج تمهير هو الفرصة الذهبية للخريجين لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.