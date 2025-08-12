خريطة تصورية لمدينة الرياض في عام 1447: تصميم حضري يتبنى رؤية المستقبل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خطة طموحة لتحويل الأحياء العشوائية في المنطقة إلى مناطق حضرية عصرية متكاملة الخدمات من خلال مبادرة “خريطة هدد الرياض 1447”. يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الحياة وتحقيق تطور شامل في البنية التحتية، مع التركيز على الاستدامة والحداثة.

تحديد الأحياء المستهدفة: حددت أمانة الرياض عددًا من الأحياء التي ستشهد عمليات التطوير، ومنها: حي النسيم، حي الطويق، حي المنزلة، حي الشفا، حي ابن شريم، حي الجبس، حي ملقا، والجزء الشرقي من حي عكاظ. ستشمل هذه المناطق تحسينات في المظهر العمراني وتطوير الخدمات لتلبية احتياجات السكان.

كيفية الاستعلام عن المشروع: لمعرفة تفاصيل ومراحل مشروع هدد الرياض، يمكن زيارة الموقع الرسمي لأمانة منطقة الرياض والدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية للاطلاع على خريطة المشروع ومتابعة آخر التحديثات.

أهداف المشروع وفوائده: يسعى مشروع “خريطة هدد الرياض 1447” إلى تحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على السكان، منها: إنشاء أحياء حديثة ببنية تحتية متكاملة، توفير مساحات خضراء وشوارع واسعة، تحسين شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتطوير شبكة النقل والطرق لتقليل الازدحام المروري.

بهذه الخطوات، تسعى أمانة منطقة الرياض إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كمدينة عالمية تجمع بين الحداثة والاستدامة في بيئة متكاملة تلبي احتياجات سكانها بشكل شامل.