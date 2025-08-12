تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية لعام 2025: الشروط والمعلومات الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر تأشيرة الزيارة العائلية في عام 2025 في المملكة العربية السعودية فرصة ثمينة للمقيمين الذين يسعون لجلب أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى لزيارة المملكة والاستمتاع بوقت مميز معهم. ومع تطور الخدمات الإلكترونية، أصبح من السهل على المقيمين إنجاز جميع الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية شخصيا.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

– يجب على مقدم الطلب أن يكون مقيما في المملكة ويحمل إقامة سارية المفعول.

– يجب أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى.

– يجب ملء النموذج الإلكتروني بدقة على منصة أبشر.

– يجب على الزائر أن يحمل جواز سفر صالح طوال فترة الزيارة.

– يجب سداد رسوم الطلب إلكترونيا عبر الوسائل المعتمدة.

الشروط الواجب توافرها قبل التقديم

قبل إرسال الطلب، يجب التأكد من توافر الشروط اللازمة لتفادي رفض الطلب، مثل صحة البيانات المدخلة في نموذج الطلب وصلاحية إقامة مقدم الطلب طوال فترة المعاملة.

خطوات إصدار تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر

1. تحميل تطبيق “أبشر أفراد” وتسجيل الدخول بالمعلومات اللازمة.

2. الانتقال إلى خدمات التأشيرات واختيار طلب زيارة عائلية للمقيمين.

3. تحديد نوع التأشيرة وطبيعة الدخول.

4. إدخال بيانات الزائر بدقة.

5. مراجعة الطلب وإرساله وسداد الرسوم.

6. متابعة حالة الطلب وطباعة التأشيرة عند الموافقة.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من تأشيرة الزيارة العائلية واستقبال أحبائهم لقضاء وقت لا يُنسى معهم.