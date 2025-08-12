رابط تسجيل دخول منصة منار للمتدربين 1447 عبر النفاذ الوطني الموحد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الرقمية التي تقدم عدد لا نهائي من برامج التدريب التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل في مختلف المجالات، ويوجد العديد من الأشخاص الراغبين في التعرف على رابط تسجيل دخول منصة منار للمتدربين حيث من خلال هذا الرابط يتمكن الطالب من الحصول على خبرات في العديد من المجالات، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

رابط تسجيل دخول منصة منار للمتدربين

يتمكن المتدربين في الجهات المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التوجه إلى الرابط الرسمي لمنصة منار “من هنا” حيث إن هذه المنصة واحدة من المنصات الرئيسية التي أطلقتها الجهات المسؤولة حتى يتم طرح عدد من البرامج التدريبية التي تؤهل الجميع إلى سوق العمل، ويوجد عدد من الدورات المختلفة التي تساعد المتدرب اختيار البرنامج أو الدورة التي تتناسب مع الميول الخاصة به.

شاهد أيضًا: زيادة الفرص والفرص الإضافية على منصة القبول

خطوات تسجيل دخول منصة منار للمتدربين

حتى يتم تسجيل الدخول إلى منصة منار يجب أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة منار “من هنا“. يطلب تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر. انقر على تسجيل إنشاء حساب. يطلب الإجابة على مجموعة من الأسئلة وأهمها جنسية المتقدم. انقر على التالية. سوف يتم ظهور استمارة يجب أن يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة. يجب مراجعة دقة البيانات. انقر على أيقونة التالي. سوف يتم ظهور رسالة بنجاح عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

طباعة شهادة من منصة منار

في حالة التقديم على دورة تدريبية من قبل منصة منار وتم الانتهاء منها فلابد من الحصول على الشهادة النهائية التي تثبت إتمام الشخص لهذه الدورة بالدرجة العلمية الخاصة به، فيوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعد في طباعة الشهادة بشكل إلكتروني وهي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة منار “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. من الصفحة الرئيسية حدد قسم دورتي. حدد الدورة التدريبية التي ترغب في طباعة الشهادة الخاصة بها. انقر على أيقونة تقييم الدورة. سوف يتم ظهور الشهادة بكافة التقييمات. انقر على طباعة الشهادة.

رابط تسجيل دخول منصة منار للمتدربين من الخدمات الإلكترونية التي تم طرحها في المجتمع السعودي لمساعدة الطلاب والأشخاص الراغبين في الحصول على دورات تدريبية تساعد في الدخول إلى سوق العمل في العديد من المجالات.