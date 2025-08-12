طريقة الاستعلام عن شهادة إتمام البناء عبر منصة بلدي 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يهتم العديد من المواطنين السعوديين في المملكة بالتعرف على تفاصيل طريقة الاستعلام عن شهادة إتمام البناء من خلال منصة بلدي، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة تخص الوصول إلى تفاصيل ومعلومات مختلفة تتعلق بالبناء بشكل عام، وقد يكون الأمر مهم من أجل الوصول إلى بيانات وتفاصيل شهادات البناء بشكل عام، وسنقوم عبر موقع الخليج 365 بشرح طريقة الاستعلام عن شهادة إتمام البناء عبر منصة بلدي.

طريقة الاستعلام عن شهادة إتمام البناء عبر منصة بلدي

يمكن أن يتم الاستعلام عن شهادة إتمام البناء من خلال منصة بلدي الإلكترونية، ويذكر أن طريقة الاستعلام عن الشهادة بخصوص إتمام البناء يمكن أن تتم بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة، ويذكر أن الاستعلام يمكن أن يتم بطريقة إلكترونية سريعة كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة بلدي الإلكترونية “من هنا“.

اختر “تسجيل الدخول”.

قم بتسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك أو عبر النفاذ الوطني الموحد.

من خلال الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “إصدار شهادة إتمام بناء”.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات الشخصية بشكل سليم في الاستمارة.

انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة الطلب الخاص بك بشكل كامل وإرسال الرد إلى رقم الهاتف الخاص بك.

طريقة الاستعلام عن شهادة إتمام بناء إلكترونيًا

يمكن أن يتم الاستعلام عن شهادة إتمام بناء بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال اتباع بعض الخطوات السريعة والسهلة من خلال منصة بلدي الإلكترونية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة بلدي الإلكترونية “من هنا“.

اختر “تسجيل الدخول”.

سجل الدخول من خلال بيانات حسابك أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

انقر على “اختيار الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن شهادة إتمام بناء”.

ادخل رقم الطلب الخاص بك.

اختر “استعلام”.

سيتم عرض النتيجة الخاصة بطلب إصدار شهادة إتمام بناء.

لازالت الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية قيد التطوير والتحسين بشكل مستمر من أجل تحسين تجربة المواطنين بشكل عام من حيث الاعتماد على الخدمات الرقمية في مقابل الخدمات التقليدية، وعادة ما يتم تطوير الخدمات بشكل يوم بمساعدة المواطنين بشكل عام حتي يتم الوصول إلى أفضل الوسائل التي توفر الوقت والمجهود للمواطنين والمقيمين بشكل عام.