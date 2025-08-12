كيفية التحقق من استحقاق دعم ريف 2025 وضوابط صرف المبالغ للمستفيدين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الزراعة وتربية المواشي في القطاع الريفي من خلال تقديم دعم مالي وفني للمزارعين والأسر الريفية. يأتي هذا الدعم في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وزيادة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي.

شروط الحصول على الدعم الريفي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة معايير لضمان استفادة المستحقين من الدعم، وتشمل:

– الجنسية السعودية والإقامة في المناطق الريفية.

– امتلاك مشروع زراعي أو تربية مواشي.

– عدم تجاوز الدخل الشهري المحدد.

– وجود حساب بنكي نشط.

– تقديم الطلب عبر منصة ريف مع المستندات المطلوبة.

جدول صرف الدعم وآلية الدفع

يتم صرف الدعم في بداية كل شهر ميلادي بعد التحقق من الشروط. يتم إشعار المستحقين بطريقة إلكترونية. قد يحدث تأخير في الإيداع نتيجة الإجراءات البنكية.

قيمة الدعم والمساعدة

تتفاوت قيمة الدعم حسب القطاع المستهدف وحجم النشاط وعدد أفراد الأسرة. بالإضافة إلى الدعم المالي، يتضمن البرنامج التدريب والاستشارات الفنية لتحسين الإنتاج وجودة المنتجات.

هذا الدعم يمكن الأسر الريفية من توسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، مما يسهم في تعزيز الدخل وتحسين الاقتصاد الوطني.