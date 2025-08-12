شكرا لمتابعة خبر عن إبل سائبة تجوب شارع بأضم وتقتات على أشجاره.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مواطنٌ من أهالي محافظة أضم مجموعة من الإبل السائبة تهاجم أحد شوارع المحافظة وتقتات على أشجار الزينة، وسط تقاعس مُلاك هذه الإبل وعدم مبالاة وتنبه لدورهم في إبعادها عن هذه المناطق.

وأوضح المواطن لصحيفة”صدى”: “تفاجأت صباح اليوم بمجموعة من الإبل السائبة تجوب أحد الشوارع الرئيسة دون رقيب ولا حسيب، آخذةً الأشجار التي زُرعت بين المسارين لتجميل المظهر العام للطريق غذاءً لها”.

وأردف: “هذه الأشجار زُرعت لتزيين الشوارع وإضافة لوحة جمالية للمدينة”.