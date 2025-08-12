تابع الان خبر السعودية تشارك في انطلاق بطولة العالم لناشئي اليد بالقاهرة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، وسط مشاركة 32 منتخبًا من مختلف القارات، من بينها المنتخب السعودي.

وجرت مراسم الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والدولية.

ترحيب رسمي بالمنتخبات المشاركة

رحب الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال الحفل الافتتاحي بجميع الوفود المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات البطولة، ومؤكدًا على أهمية الحدث كمنصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول.

السعودية في المجموعة الرابعة مع البرازيل وأيسلندا وغينيا

شهد اليوم الأول للبطولة مواجهة قوية جمعت منتخب مصر بنظيره الكوري الجنوبي، ضمن افتتاح المنافسات. وتم توزيع المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات، حيث جاءت السعودية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات البرازيل وأيسلندا وغينيا.

إقامة المباريات على 4 صالات متنوعة

تُقام منافسات البطولة على أربع صالات رياضية مجهزة، تشمل: الصالة الرئيسية وصالة 2 ضمن مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يتيح توزيعًا متوازنًا للمباريات ويساهم في سهولة تنظيم الحدث.

فرصة لاكتساب الخبرة الدولية للاعبين الناشئين

تُعد بطولة العالم للناشئين منصة مثالية لصقل مهارات اللاعبين الشباب، وإعدادهم لخوض منافسات أعلى على الصعيد الدولي، كما تمثل فرصة متميزة للمنتخب السعودي لاختبار قدراته أمام منتخبات ذات خبرات متنوعة في اللعبة.