كيفية تقديم طلب تعويض في مكة المكرمة لعام 1447: الخطوات وطريقة الاستعلام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار الجهود المستمرة لتطوير مكة المكرمة وتحسين جودة الحياة لسكانها، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق مشروع طلب تعويض هدد مكة المكرمة 1447. يأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لإزالة الأحياء العشوائية وإعادة تنظيم البنية العمرانية وفق رؤية المملكة 2030.

خطوات تقديم طلب تعويض هدد مكة المكرمة 1447

لتسهيل عملية التقديم، قامت أمانة العاصمة المقدسة بتوفير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التعويض بكل سهولة. الخطوات الرئيسية لتقديم الطلب هي:

1. زيارة الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة.

2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.

3. اختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد”.

4. إدخال البيانات الشخصية بدقة.

5. تعبئة معلومات العقار المطلوب إزالته.

6. إرفاق المستندات المطلوبة.

7. النقر على “تقديم الطلب” ومتابعة الإشعارات.

أهداف مشروع هدد مكة المكرمة

يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية وتطوير البنية التحتية والخدمات في مكة المكرمة، لضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة. كما يسعى المشروع إلى تعويض السكان المتضررين بطرق عادلة وتوفير مساكن جديدة أو تعويضات مالية.

الأحياء المشمولة وطريقة الاستعلام

تشمل الأحياء التي يستهدفها المشروع: حي النكاسة، حي الكدوة، حي المسفلة، حي جبل الشراشف، حي الزهور، حي المنصور، وحي الحفاير. يمكن للمواطنين التحقق من مدى تضمين حيهم في المشروع عبر الخريطة التفاعلية المتاحة على موقع أمانة العاصمة المقدسة.

من خلال هذه الخطوات والمعلومات الواردة، يمكن للمواطنين المعنيين بمشروع طلب تعويض هدد مكة المكرمة 1447 تقديم طلباتهم بسهولة ومتابعة تطوراتها بشكل فعال، مما يضمن لهم الحصول على التعويض المستحق بشكل منظم وآمن.