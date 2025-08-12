شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يقر تعديلات على تنظيم هيئة المحامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الوزراء تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار، الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء، في نيوم.

‎ووافق المجلس على تمديد العمل لمدة سنة، ابتداءً من 20 / 2 / 1447هـ، بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، التي تنص على أنه يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.

‎كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بما يعزز الشراكات الدولية للمملكة في مجالات العلوم والتقنية الفضائية.

