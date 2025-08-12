شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار في 6 مناطق والباحة الأعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة الباحة أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(43.8) ملم، في بطاط بفرعة غامد الزناد، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجل طريق الملك فهد بالمخواة (33,0) ملم، والمخواة (19,4) ملم، وغامد الزناد بفرعة غامد الزناد (15,0) ملم، وشدا بالمخواة (8,11) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (47) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، والباحة).

وأبان التقرير، أن منطقة عسير سجلّت (36.4) ملم في مهر ببيشة، و(29,0) ملم في بحر أبو سكينة بمحايل، و(22,0) ملم في السودة بأبها، و(11,4) ملم في الشغف بأبها، و(9,4) ملم في بيشة، فيما سجّلت جازان (15,8) ملم في الدائر، و(7,2) ملم في بيش، و(4,0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(3,3) ملم في عيبان بالعيدابي.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة (14,4) ملم في الريان بالجموم، و(2,2) ملم في العمرة بمكة، و(1,2) ملم في البجيدي بمكة المكرمة، فيما سجّلت منطقة تبوك (1,0) ملم في شواق بضباء، و(0,8) ملم في الشبحة بأملج، إضافةً إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (0,6) ملم في الصلصلة بخيبر.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة رابط الموقع .