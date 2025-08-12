شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية، إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والتسجيل قبل انتهاء المهلة التصحيحية المحددة في 18 أغسطس 2025م، مؤكدةً أن المبادرة الحالية تمثل فرصة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي للتوصيلات المخالفة.

وأوضحت الشركة أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 6 أيام، وبعدها ستنتهي فترة الإعفاء الممنوحة للمرتفقين بالخدمة بطريقة غير نظامية، أو الذين لم يقوموا بتسجيل توصيلاتهم، مشيرةً إلى أن إجراءات التصحيح والتسجيل متاحة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني .