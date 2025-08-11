اخبار السعوديه

بالفيديو: القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية قاما بالتفحيط في شوارع الرياض

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو: القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية قاما بالتفحيط في شوارع الرياض

موقع الخليج 365: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهما مخالفة التفحيط في مكان عام، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا