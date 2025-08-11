"الحنفية بتولع".. بالفيديو: ظاهرة غريبة في قرية مصرية تثير الجدل!

موقع الخليج 365: ظاهرة غريبة شهدتها قرية شرنوب التابعة لمحافظة البحيرة في مصر، بعد انبعاث غاز من صنابير المياه.

وبحسب ما نشره موقع المصري اليوم، فقد أثارت الواقعة الذعر في نفوس أهالي القرية، مما دفعهم إلى غلق صنابير المياه وعدم استخدامها، حيث أجروا تجربه عليها بإشعال النار فيها بعد فتحها، وبالفعل اشتعلت النيران من الصنبور.

تعليق المسؤولين

من جهة أخرى أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة، السيطرة على مشكلة انبعاث الغاز من مواسير المياه.

وأوضح أنه تم غلق شبكة الغاز بالمنطقة، وإجراء اختبارات دقيقة وغسيل شامل لشبكة المياه، أعقبها تجربة فعلية للحنفيات داخل المنازل محل الشكوى، وتأكد بشكل قاطع عدم وجود أي غاز قابل للاشتعال أثناء خروج المياه.

وطالب أصحاب المنازل التي تحتوي على خزانات صرف صحي قديمة، والتي لم يتم ردمها بعد تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية بسرعة ردمها بشكل نهائي منعًا لتكرار مثل هذه الحالات.