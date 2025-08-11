بالفيديو.. إيلاف الزهراني تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة في مطعم بتركيا وتوضح كيف كشفتهم واستردت أموالها

موقع الخليج 365: كشفت مشهورة سناب شات إيلاف الزهراني، تفاصيل تعرضها للسرقة في تركيا.

وقالت الزهراني :"سحب مني 8 آلاف، وكان حسابي 2192، قلت له أنت كيف ساحب مني 8 آلاف قال لا ومدري إيش".

وأضافت :"أنا من النوع اللي أخذ الإيصال لأني مشغلة شرايح تركية وما يجيني رسائل بالسحب، وهو برر لي إن فاتورتي دخلت مع فاتورة الطاولة اللي جنبي".

وتابعت :"قال لي عطيني الصرافة حقتك وأنا أرجعلك الفلوس فيها، قلت له كيف أنت ترجعلي الفلوس فيها أنت بنك ولا مطعم؟، وأنا خفت اعطيه الصراف يصورها وش وقفا ويسحب الفلوس اللي فيها".

وأكملت :"قلت لهم أقسم بالله ما أطلع من هنا إلا تعطوني إياها كاش، والطاولة اللي جنبي طلعوا سعوديين وأخبرتهم ما يدفعون لهم ولا ريال، وفي الأخير أخذت منهم الفلوس كاش".