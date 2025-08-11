لا تتجاهلها.. 5 أخطاء تحول الشاي إلى مشروب ضار بالصحة ويزيد من خطر الأورام الخبيثة

موقع الخليج 365: يُعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، ويمتاز بفوائده الصحية ورائحته العطرية، إلا أن بعض العادات الخاطئة في تحضيره أو تناوله قد تحوله إلى مشروب ضار بالصحة، وفق ما حذر خبراء التغذية.

1. تخمير شاي مركز

ينصح الخبراء باستخدام ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب، مع ملعقة إضافية للكميات الكبيرة، حيث إن الشاي المركز جدًا يحتوي على نسب عالية من الكافيين والتانينات، مما قد يسبب اضطرابات في الأمعاء، إمساكًا، وتحفيزًا مفرطًا للجهاز العصبي، إضافة إلى كونه مدرًا قويًا للبول.

2. تخمير الشاي لفترة طويلة أو شرب شاي الأمس

الشاي الذي يُترك لفترة طويلة أو يُشرب في اليوم التالي يفقد فوائده الصحية، وقد يصبح بيئة لنمو الكائنات الدقيقة الممرضة، لذلك يُفضل تحضير الشاي طازجًا في كل مرة.

3. شرب الشاي ساخنًا جدًا

المشروبات شديدة السخونة قد تهيج الأغشية المخاطية في الحلق والمريء والمعدة، ما يزيد من خطر الالتهابات وحتى الأورام الخبيثة على المدى البعيد.

4. شرب الشاي على معدة فارغة

يفضل تناول الشاي بعد نصف ساعة من الطعام، حيث يعزز الهضم ويسرع الأيض، بينما شربه على معدة فارغة قد يثبط الشهية ويؤدي إلى تخطي وجبة الإفطار، وهو أمر غير صحي.

5. شرب الشاي مباشرة بعد الأكل

بعض مكونات الشاي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد والعناصر الغذائية المهمة، لذا ينصح بالانتظار نصف ساعة بعد الوجبات قبل تناوله.

