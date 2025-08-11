تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن "ناصر الركيبي " لمشاركته في عملية إرهابية نتج عنها مقتل 5 أشخاص وتمويل الأعمال الإرهابية

موقع الخليج 365 ـ واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطِن لارتكابه جرائم إرهابية، فيما يلي نصه:

أقدم / ناصر بن محمد بن منصور الركيبي ـ سعودي الجنسية ـ على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في المشاركة في عملية إرهابية نتج عنها مقتل خمسة أشخاص والتستر على منفذيها، وتمويل الأعمال الإرهابية، والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق/ ناصر بن محمد بن منصور الركيبي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الاثنين 17/ 02/ 1447هـ الموافق 11/ 08/ 2025م بالمنطقة الشرقية.