بالفيديو.. قصة شاب سعودي يعاني من السمنة المفرطة منذ 12 عاماً ووصل وزنه 330 كيلو

موقع الخليج 365: عرض برنامج العربية، قصة شاب سعودي عانى من السمنة المفرطة ووصل وزنه إلى 330 كيلو جرام، وأصبح غير قادر على الحركة.

المستشفيات ترفض استقباله

وقالت مذيعة برنامج "صباح العربية"، إنه على مدار 12 عاما حاول إيجاد حل وأغلقت أمامه أبواب المستشفيات وأخبروه أنه لا يمكن أن يجري جراحة قبل أن يخسر 100 كيلو جرام.

نداء إلى البروفيسور عائض القحطاني

وأضافت المذيعة أنه أطلق أحد أصدقائه نداء إلى البروفيسور عائض القحطاني عبر منصة إكس، ليساعده في إنقاص وزنه وممارسة حياته بشكل طبيعي.

نجاح العملية الجراحية

وأشارت المذيعة، إلى أن الرجل أجرى العملية بنجاح وعاد إلى منزله ليبدأ فصلا جديدا من حياته، بعدما خسر وزنه بشكل كبير، وينهي معاناته مع مرض السمنة.