لأصحاب القلوب القوية.. بالفيديو.. باص مسرع يدهس 9 أشخاص من عائلتين في الإسكندرية

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة دهس باص 9 أشخاص في منطقة الشاطبي بكورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين.

حادث دهس

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالواقعة، وكشفت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى اصطدام الباص بالضحايا بقوة أثناء عبورهم الطريق في اتجاه محطة الرمل.

قضاء عطلة صيفية

وأوضحت التحريات أن الضحايا ينتمون إلى أسرتين من محافظة القاهرة، كانوا قد وصلوا إلى الإسكندرية لقضاء عطلتهم الصيفية، وتوقفوا في منطقة الشاطبي بانتظار أحد السماسرة لتجهيز وحدات المصيف. وخلال عبورهم الطريق لالتقاط صور أمام البحر، باغتهم الباص المسرع ودهسهم.

التحقيقات

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.