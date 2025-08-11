شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَي التعليم والإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينعقد يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان؛ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم، وتمكين المدرسة، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ومستجدات تطوير التجربة الرقمية في التعليم، وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، وسيجيب معاليه عن أسئلة الحضور والإعلاميين. ويستضيف المؤتمر وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها. ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

