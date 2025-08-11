اكتشف الآن خريطة هدهد الرياض 1447 والمفاجأة في الأحياء التي ستشهد تغييرًا كبيرًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق خريطة هدد الرياض، وهي أحد الأدوات الرئيسية في مشروع هدد الرياض 1447، الذي يعتبر من أكبر مشاريع التطوير العمراني في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا المشروع إلى تحويل المناطق العشوائية إلى أحياء منظمة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الخريطة تشمل العديد من الأحياء المستهدفة في المشروع، منها حي النسيم، وحي الطويق، وحي المنزلة، وحي الشفا، وحي ابن شريم، وحي الجبس، وحي ملقا، والجزء الشرقي من حي عكاظ.

للاستعلام عن الأحياء المشمولة في المشروع، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لأمانة منطقة الرياض والتسجيل في الحساب الشخصي، ثم التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية لاستعراض مراحل التنفيذ والمواقع المحددة لكل حي. ولمعرفة تفاصيل المرحلة الجديدة من مشروع هدد الرياض 1447، يمكنكم متابعة التغطية الكاملة عبر موقع الخليج 24.

يسعى مشروع هدد الرياض إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية عصرية تجمع بين التصميم الجمالي والخدمات المتكاملة، وذلك من خلال إزالة الأحياء العشوائية وإحلالها بمناطق مخططة حديثة تضم شوارع واسعة ومساحات خضراء ومرافق سكنية متطورة. يشمل المشروع أيضًا إنشاء شبكات جديدة للمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتحسين شبكة الطرق ووسائل النقل العام.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع وحدات سكنية مجانية أو تعويضات مالية عادلة للأسر التي سيتم نقلها، مع الحرص على ضمان الانتقال السلس وتقليل الأثر الاجتماعي السلبي. كما يعتمد التصميم الجديد على معايير الاستدامة البيئية والطاقة الشمسية وإدارة النفايات بكفاءة.

من المتوقع أن يجعل مشروع هدد الرياض العاصمة السعودية واحدة من أبرز المدن الذكية عالميًا في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل عشر مدن عالمية من حيث الاقتصاد وجودة الحياة.