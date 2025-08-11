مفاجأة: الهلال يفكر في ببيع ميتروفيتش بعد وصول نونيز رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تترقب جماهير الهلال وعشاق كرة القدم السعودية مستقبل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد انضمام داروين نونيز إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعيش الهلال فترة انتقالية مؤثرة، حيث تتصاعد الشائعات حول إمكانية رحيل ميتروفيتش وتداول الأخبار حول الشروط التي يضعها النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب البارز.

شروط الهلال لرحيل ميتروفيتش في سوق الانتقالات

وفقًا لتقارير برنامج ملاعب، فإن الهلال حدد شروطًا صارمة للنظر في الرحيل عن ميتروفيتش، منها ضرورة تقديم عرض مالي يتجاوز 18 مليون يورو وضمان توازن التشكيلة اللاعبية. كما يصر النادي على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لضمان تعويض اللاعب ببديل مناسب.

أرقام وإنجازات مميزة تطرح تساؤلات حول الرحيل

منذ انضمام ميتروفيتش إلى الهلال في صيف 2023، لفت الأنظار بأدائه المميز حيث سجل 68 هدفًا في 79 مباراة وقدم 15 تمريرة حاسمة. وتثير هذه الإحصائيات تساؤلات حول قرار النادي بالتخلي عن اللاعب في ظل رغبته في تحقيق البطولات وتعزيز صفوف الفريق.

متابعة ملف ميتروفيتش أولوية للجماهير

تبقى متابعة ملف ميتروفيتش وعروضه الصيفية أولوية لمحبي الهلال وعشاق كرة القدم، حيث يترقب الجمهور كل تطور جديد ومفاجأت قد تحدث في قادم الأيام. وتؤكد هذه الأحداث مكانة الهلال كنادٍ يسعى دائمًا لتعزيز حضوره في المنافسات وتحقيق الإنجازات المرموقة.