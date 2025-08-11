شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بناءً على النموذج العددي السعودي.

ورفع المركز درجة الإنذار في منطقة جازان إلى الأحمر من هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على عموم محافظات ومراكز المنطقة.

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.