شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 41 كيانًا غير ربحي بسبب مخالفات تنظيمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحيل 41 كيانًا غير ربحي إلى الجهات المختصة خلال شهر يوليو 2025، وذلك ضمن إجراءات الإشراف والتنظيم لضمان التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة واللوائح.

وأوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أن الإجراءات شملت إصدار 19 إنذارًا لجمعيات ومؤسسات أهلية، وحل جمعية أهلية اختيارياً، إضافة إلى قرارين بعزل مجالس إدارات جمعيات أهلية، وإنذار لمؤسسة أهلية، كما تم التعامل مع 44 بلاغًا لمخالفات تخص التبرعات، والعمل على عقد 10 جلسات تحقيق.

وفي جانب التطوير والنمو، أشار المركز إلى تسجيل 31 جمعية أهلية، و14 مؤسسة أهلية، و3 صناديق عائلية تعمل في مجالات تنموية ذات أولوية بمختلف مناطق المملكة خلال يوليو، ليرتفع إجمالي عدد المنظمات المسجلة حتى نهاية الشهر إلى 6,405 منظمات، من بينها 338 منظمة مرخصة لجمع التبرعات.

وأكد المركز على أهمية التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، داعيًا الجميع للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (19918) أو من خلال الموقع الإلكتروني www.ncnp.gov.sa، ومشددًا على ضرورة تكامل الجهود لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى صدور تقريره السنوي لعام 2024، الذي استعرض مؤشرات أداء القطاع غير الربحي وحالة المبادرات الاستراتيجية وفق المستهدفات الوطنية.