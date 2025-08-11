تعرف على كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المحدث في السعودية من المنصة الرسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في سعيهم للتأكد من تفاصيل الدعم المالي الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يتجه المواطنون في المملكة العربية السعودية نحو البحث عن طرق الاستعلام برقم الهوية. يعتبر هذا البحث مهمًا خاصة مع اقتراب موعد صرف الدفعات الجديدة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم منصة إلكترونية للاستعلام عن حالة الضمان المطور، مما يسهل على المستفيدين معرفة موعد صرف المعاش وقيمة الدعم المستحق لهم. تشمل المستفيدين من البرنامج فئات مختلفة مثل الأسر محدودة الدخل وكبار السن والأرامل والمطلقات.

للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة دعم الضمان الاجتماعي الرسمية.

– تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الانتقال إلى خيار “الملف الموحد”.

– تعبئة جميع البيانات الشخصية بدقة.

– الإجابة عن جميع الأسئلة المطلوبة في استمارة التحقق.

– حفظ البيانات والاطلاع على نتيجة الأهلية وتفاصيل الدعم المستحق.

للحصول على الدعم، يجب توافر شروط معينة مثل عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي توفرها الوزارة. يهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في المواعيد المحددة.