عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد ميناء جنوة في الأيام الأخيرة احتجاجات عنيفة من قبل عمال الموانئ الإيطاليين، وذلك بسبب وصول سفينة سعودية تحمل شحنة أسلحة ومعدات عسكرية. تمكن نحو أربعين عاملًا من الصعود على متن السفينة لتوثيق محتوى شحنتها، مما أدى إلى تأجيل عمليات التفريغ وإثارة جدل واسع بين النقابات العمالية الإيطالية.

تأثير الاحتجاجات على الحركة النقابية الأوروبية

بعد أسابيع من الضغط والاحتجاجات، قررت شركات الشحن إعادة الحاويات العسكرية دون تفريغها في الموانئ الإيطالية، مما اعتبر نقابيون وعمال هذه الموانئ انتصارًا لجهودهم. وأشار اتحاد USB الإيطالي إلى تزايد الحراك النقابي في أوروبا، مع تشكيل تحالفات لمواجهة عسكرة النقل البحري.

اقرآ آيضًا: حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية عام 2025: بين الحقيقة والشائعة

دور السفينة السعودية في تشكيل التشريعات

أكد النقابيون في USB على شرعية حركة الإضراب لحماية الأمن الجماعي ومنع العسكرة، حيث يعتبرون وقف السفينة السعودية وحد من وسائل الدفاع عن النظام الدستوري وحقوق العمال. وبالتالي، يعكس هذا الحراك النقابي القلق من مشاركة العمال في دعم الحروب غير المباشرة.

يعكس توسيع نطاق الاحتجاجات والفعاليات في أوروبا القلق المتزايد من استخدام الموانئ الأوروبية لأغراض عسكرية، ويشكل نموذجًا للتحالفات والمواقف المتضامنة في مواجهة هذه التحديات.