الجدول الزمني الكامل للعام الدراسي 1447: تحديد موعد بداية الدراسة والاجازات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن تغييرات كبيرة في نظام التعليم، بما في ذلك عودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من الثلاثة فصول. هذا القرار جاء بعد سنوات من تطبيق النظام الثلاثي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار في الجدول الدراسي وتقليل الإرهاق الناتج عن ضغط الدراسة المتواصل.

مواعيد محددة تم تحديدها لبداية العام الدراسي الجديد في التقويم الدراسي 1447. يشمل ذلك عودة المعلمين والمعلمات في السبت 23 صفر 1447 هـ، وبداية الدراسة الفعلية للطلاب في الأحد 1 ربيع الأول 1447 هـ.

إضافة إلى ذلك، تم تحديد الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد، مع إجازات مثل إجازة اليوم الوطني وإجازات منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني وعيد الفطر وعطلة أخر العام الدراسي.

وتوضح وزارة التعليم أن هناك مرونة في مواعيد بداية الدراسة ببعض المناطق، تحسباً لاختلاف المناخ ودرجات الحرارة في المدن السعودية. الهدف هو سلامة الطلاب والتأكد من توفير بيئة تعليمية تسهم في تحسين الأداء الدراسي.

هذه التغييرات الكبيرة في نظام التعليم تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب والكوادر التعليمية.