صدفة لا تُنسى .. سياح يعبرون عن سعادتهم بلقاء وزير السياحة في عسير.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لا يُنسى، صادف عدد من السياح الأجانب وزير السياحة أحمد الخطيب خلال جولتهم في أحد المواقع السياحية بمنطقة عسير .

وحرص السياح على توثيق هذه اللحظة المميزة حيث عبروا عن سعادتهم بلقاء وزير السياحة الذي رحب بهم بحفاوة .

وعبر السياح عن إعجابهم بجمال الطبيعة في عسير مؤكدين أن هذه التجربة الفريدة بلقاء وزير السياحة ستكون أول ما يقولونه عند عودتهم لبلادهم.