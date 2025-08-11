قم بتحديث حالتك الاجتماعية في حساب المواطن بسهولة في 10 خطوات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد برنامج حساب المواطن أن تحديث الحالة الاجتماعية في الحساب يعد إجراءً هامًا لضمان استمرارية الدعم وتحديث الأهلية. عند تغيير حالة الأعزب إلى متزوج في الأحوال المدنية، يتم تعديل أهلية التابع تلقائيًا.

تحديث الحالة الاجتماعية في حساب المواطن

يتم رصد أي تعديل في الحالة الاجتماعية مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، مما يؤثر على حالة الأهلية. بعد زواج التابع، يتوقف احتسابه في دعم رب الأسرة، ولكن يمكن لرب الأسرة المؤهل الاستمرار في الحصول على الدعم.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن

– الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

– تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

– إدخال رمز التحقق المرئي.

– اختيار “استكمال/تعديل الطلب” من القائمة الرئيسية.

– تعديل البيانات ومراجعتها بدقة قبل تقديم الطلب.

أهمية دقة البيانات في استمرارية الدعم

يعتمد حساب المواطن على صحة البيانات المسجلة، وعدم تحديثها في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تقليل الدعم. لذا، يجب على المستفيدين مراجعة بياناتهم بانتظام، خاصة عند حدوث تغييرات جوهرية كالزواج أو الطلاق.

بالتالي، يسهم تحديث البيانات في ضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتحقيق أهداف البرنامج الاجتماعية والاقتصادية.