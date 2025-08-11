شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الاجتماعي: إعفاء المستفيدين من رسوم اختبارات قياس إلكترونيًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس إلكترونيًا عبر الرابط الآلي بين الوزارة ومركز قياس.

‎وأكد الضمان الاجتماعي والتمكين أن الإعفاء من رسوم اختبارات قياس لا يحتاج لأي إجراء إضافي من المستفيد.

‎واستعرض خطوات الإعفاء إلكترونيا من الرسوم خلال إنفوجرافيك توضيحي عبر منصة إكس.

* يقوم المستفيد بإنشاء حساب في مركز قياس.

* يتم التسجيل في الاختبار المطلوب عبر الموقع الرسمي.

* عند الوصول لمرحلة الدفع، يعفي المستفيد تلقائيًا من الرسوم.