شروط حساب المواطن للمستفيدين الجدد 1447 والحد المانع من الدعم

شروط الحصول على دعم حساب المواطن، بالإضافة على عرض الفئات المستحقة للدعم والحد المانع من الحصول عليه.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

اهتم العديد من المواطنين بالتعرف على تفاصيل شروط الحصول على دعم حساب المواطن، وسنقوم بعرض وتوضيح أهم هذه الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 21 عام.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم على أرض المملكة بشكل دائم.

يجب ألا يكون مستوى الدخل الخاص بالمواطن متخطى للحد المانع من الحصول على الدعم.

في حالة السيدات يشترط أن تكون زوجة مواطن سعودي أو مواطنة تعول استرها ولا تمتلك مصدر دخل ثابت.

يشترط أن يكون المتقدم مواطن مستقل سكنيًا.

أن يكون غير حاصل على أي مساعدات مادية من جهات مختلفة.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

هناك بعض الفئات المحددة التي لها حق الحصول على دعم حساب المواطن، ومن أهم هذه الفئات:

المواطنين والأسر ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.

السيدات الأجانب المتزوجات في رجل سعودي الجنسية.

المواطنات السعوديات وغير السعوديات التي تعول اسرتها وابنائها.

بعض الحالات المستحقة للحصول على دعم الضمان المطور.

كم هو الحد المانع من الحصول على دعم حساب المواطن

بخصوص الحد المانع من الحصول على دعم حساب المواطن فقد يكون الأمر مرتبط بمدى حصول المواطنين والأسر على الدعم المناسب لهم بشكل عام، ويذكر أن الحد المانع من الحصول على الدعم هو:

4 مليون ريال سعودي للأسرة السعودية المكونة من 6 أفراد.

الحد المانع للفرد المستحق يبدأ من 1,371,200 ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل شروط الحصول على دعم حساب المواطن، بالإضافة إلى عرض وتوضيح تفاصيل الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن، كما قمنا بعرض وتوضيح تفاصيل الحد المانع من الحصول على دعم حساب المواطن