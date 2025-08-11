استعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في السعودية عبر إنجاز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أتاحت منصة إنجاز الخاصة بالتأشيرات في السعودية فرصة للاستعلام عن التأشيرات بشكل إلكتروني سهل وبسيط من خلال موقع المنصة الرسمي، وذلك وفي هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنتعرف على طريقة وخطوات استعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في السعودية.

استعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في السعودية

يمكن لأي شخص أن يتم عملية الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الجواز في السعودية عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة إنجاز “من هنا“.

يسجل الشخص الدخول على الموقع من خلال حساب المستعلم.

يدخل البيانات المطلوبة وينقر على خيار الاستعلام عن تأشيرة عمل.

يحدد تفاصيل التأشيرة ويدخل رقم الجواز الخاص به وينقر على خيار الاستعلام.

في النهاية ينتظر لحين التعرف على التفاصيل.

الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة العمل

وهناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تاشيرة العمل في السعودية من خلال منصة إنجاز وهي الشروط والأوراق التالية:

إدخال البيانات اللازمة للمتقدم بدقة.

تقديم نسخة من جواز السفر، نموذج طلب التأشيرة، شهادة العمل أو الدراسة، باقي المستندات حسب نوع التأشيرة المطلوب الحصول عليها.

سداد الرسوم اللازمة.

صلاحية جواز السفر.

صور شخصية بمقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

أنواع تأشيرات السعودية

وتتيح السعودية باقة كبيرة من أنواع التأشيرات ألا وهي:

تأشيرة الإقامة

التأشيرة الدبلوماسية

تأشيرة الدراسة

التأشيرة السياحية

تأشيرة العلاج

تأشيرة العمرة

تأشيرة العمل

تأشيرة المرور

تأشيرة المستثمر الزائر

تأشيرة خاصة

زيارة تجارية

زيارة شخصية

زيارة عائلية

زيارة عمل

تسهيلات السعودية لمواطنين الدول العربية

وكشفت وزارة الخارجية السعودية إنها قد استبدلت لاصق التأشيرة بالتأشيرة السعودية الإلكترونية والتي ستعمل على قراءة البيانات من خلال الـ QR لعدد قليل من الدول ألا وهم: ( الإمارات، مصر، الأردن، الهند، بنجلاديش، إندونيسا، الفلبين)، وسيهدف ذلك الأمر إلى لتيسير للحصول على تأشيرة الإقامة والزيارة والعمل في المملكة.

ها هنا قد نكون تعرفنا سويًا على خطوات وتفاصيل الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في السعودية مع الكشف عن الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على تأشيرات السعودية من منصة إنجاز.