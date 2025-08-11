وزارة المالية استعلام برقم الهوية عن العوائد السنوية 1447.. رابط مباشر وخطوات التحقق من الاستحقاق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اهتم العديد من المواطنين السعوديين بالتعرف على وسائل وطرق الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص بشكل عام، وبذكر أن الحصول على تفاصيل العوائد السنوية وموعدها يمكن أن يتم الاستعلام عنه من خلال منصة وزارة المالية السعودية، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية بطريقة إلكترونية سريعة.

طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الوطنية

يمكن أن يتم الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الوطنية بشكل سريع وسهل من خلال منصة وزارة المالية السعودية، وسنقوم بعرض وتوضيح تفاصيل طريقة الاستعلام عن العوائد بشكل سريع عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة وزارة المالية السعودية “من هنا“.

اختر “تسجيل الدخول”.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في مكانها المخصص.

ويمكن تسجيل الدخول من خلال “النفاذ الوطني الموحد”.

عبر الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

من خلال قائمة الخدمات اختر “خدمات الأفراد”.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن العوائد السنوية”.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وتاريخ الميلاد.

اختر “استعلام”.

سيتم عرض وتوضيح تفاصيل العوائد السنوية للعام 1447 هجريًا.

شاهد أيضًا: التسجيل في دعم السكني السعودية 1446: فرصة ممتازة لضمان مستقبل آمن

متى يتم صرف العوائد السنوية للعام 1447 هجريًا؟

تساءل العديد من الأشخاص عن تفاصيل موعد صرف العوائد السنوية للعام 1447 هجريًا، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة لدى عدد من الأشخاص بشكل عام، وعلى أساس بيان وزارة المالية السعودية فمن المقرر أن يتم صرف العوائد بداية من شهر يوليو الماضي على أن يستمر صرف العوائد حتى شهر ديسمبر 2025.

وذلك حتي يحصل المواطنين على فرصة كافية لصرف مستحقاتهم من أي مكان سواء عبر الفروع أو من خلال تحويلها غبر المنصات الرقمية، ومن خلال هذه الفترة التي تصل إلى ثلاثة أشهر يتم تخفيف الضغط على الفروع أو المواقع بخصوص صرف مستحقات المواطنين.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى توضيح موعد صرف العوائد السنوية للعام الهجري الجاري وإلى متى سوف تستمر.