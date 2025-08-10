المرتبة الرابعة للمنصة المعتمدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منصة اعتماد تحقق المرتبة الرابعة في مؤشر نضج التجربة الرقمية

تمكنت منصة اعتماد التابعة للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية من تحقيق المرتبة الرابعة في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025. وصدر هذا التقييم من هيئة الحكومة الرقمية، حيث تقدمت المنصة بمرتبتين عن العام السابق.

وتمكنت منصة اعتماد من تحقيق نسبة 91.43% بمستوى متقدم، وتصدرت المنصة المنصات الرقمية في منظور التقنيات والأدوات محققة المرتبة الأولى بنسبة 96.33% بمستوى المتميز. وجاءت هذه النتائج في إطار التقييم الذي أعلنت عنه يوم الأربعاء، والذي شمل 50 منصة حكومية.

تم تنفيذ المؤشر وفق منهجية شاملة تغطت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا بمعايير تفصيلية لقياس نضج التجربة الرقمية. وقد تم تقييم المنصة في المناظير الرئيسة بنسبة 93.22% من حيث التعامل مع الشكاوى، محققة المرتبة الثالثة بمستوى متقدم.

وفيما يتعلق بمنظور تجربة المستخدم، حصلت منصة اعتماد على نسبة 91.10% بالمرتبة السابعة ضمن المستوى المتقدم. تأتي هذه النتائج كإنجاز جديد يبرز تقدم المنصة في مجال تقنية المعلومات والتواصل الحكومي.