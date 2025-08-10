شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تدعو للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة لغرض المغادرة النهائية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للجوازات جميع الزائرين إلى الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك لغرض المغادرة النهائية وأشارت إلى أن الاستفادة من المبادرة تتطلب سداد الرسوم والغرامات التي تُحتسب آليًا وفقًا للمدة التي تجاوزها الزائر بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وذلك في إطار تنظيم المغادرة وتسهيل الإجراءات النظامية.

وأكد الرائد ناصر بن مسلط العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات، أن المبادرة ستكون متاحة لمدة 30 يومًا، بدءًا من تاريخ الأول من شهر صفر 1447هـ. ودعا جميع المستفيدين إلى المبادرة بإنهاء طلباتهم خلال هذه الفترة؛ للاستفادة من التسهيلات المقدمة.

وأضاف الرائد ناصر أن الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، من خلال تسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة “خدماتي”، يليها اختيار “الجوازات”، ومن ثم خدمة “تواصل” لإرسال طلب جديد، مع تحديد خدمة “تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة” وإتمام تقديم الطلب.