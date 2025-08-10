أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية "مساند" في المملكة العربية السعودية، عبر منصة "إكس"، إمكانية استخراج تأشيرة جديدة للعمالة المنزلية حتى في حال وجود تأشيرة سابقة ملغاة.

توضيح رسمي من مساند بشأن استخراج أكثر من تأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود واحدة ملغاة

وبيّنت المنصة أنه يمكن للمستفيدين تقديم طلب تأشيرة جديدة بشرط استيفاء ضوابط الاستقدام، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة مساند، والضغط على اسم المستخدم، ثم اختيار لوحة التحكم، ومنها طلبات التأشيرات.

كما أشارت مساند إلى إمكانية الاطلاع على جميع شروط وضوابط الاستقدام والمتطلبات المالية عبر صفحة الشروط والأسئلة الشائعة على موقعها الرسمي.

ودعت المنصة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر الرقم الموحد 920002866.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص مساند على تسهيل إجراءات الاستقدام وتوفير معلومات دقيقة للمستفيدين.