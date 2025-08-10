انت الان تتابع بالفيديو.. "الرضيمان": السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر والمملكة تتخذ ما يحقق مصالح البلاد والعباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 أغسطس 2025, 5:17 مساءً

أكد الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة حائل والمفوّض بالإفتاء في المنطقة، أن شؤون السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المخولة بإصدار البيانات الرسمية في هذا الشأن. وأوضح أن القيادة تملك النظر السديد وإدراك مآلات القرارات بما يحقق المصلحة العامة، محذرًا من الاعتماد على تغريدات ومصادر غير موثوقة. ونصح الدعاة بترك هذه الأمور للجهات المختصة، والتركيز على الدعوة للتوحيد والإصلاح في المجتمع. وشدد على أن المملكة دولة خير وسنة، وقراراتها تحقق مصالح الإسلام والمسلمين، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة وعدم مزاحمتها في إدارة شؤون السياسة.

