قرار جديد في السعودية.. هذه المهن متاحة للوافدين بدون كفيل ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن السماح لفئة محددة من الوافدين بمزاولة العمل في عدد من المهن دون الحاجة إلى كفيل ابتداءمناليوم، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

قرار جديد في السعودية.. هذه المهن متاحة للوافدين بدون كفيل

وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد دراسات دقيقة لاحتياجات السوق، ويشمل المهن التالية:

القطاع الصحي: جميع التخصصات الطبية، والتمريضية، والفنية.

الهندسة والإنشاءات: مهندسون، مشرفون، فنيو صيانة وتشغيل.

القطاع المالي والإداري: مديرون، محللو بيانات، خبراء موارد بشرية وتقنية معلومات.

الحرف والخدمات الماهرة: فنيو كهرباء، ميكانيكا، تكييف، وعمالة فنية متخصصة.

الوظائف المساندة: محاسبون، سكرتارية تنفيذية، مسؤولو مشتريات.

وأوضحت الوزارة أن نظام العمل بدون كفيل يسهم في جذب الكفاءات العالمية، واستقطاب الاستثمارات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الاندماج المجتمعي بين العمالة المحلية والوافدة، مع ضمان جميع الحقوق النظامية للعاملين، بما في ذلك:

تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

توفير يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر.

إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا.

حماية قانونية ضد الفصل التعسفي.

تغطية تأمينية صحية وتقاعدية متكاملة.

وأكدت الوزارة أن القرار يعزز تنافسية المملكة إقليميا ودوليًا في سوق العمل، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الأداء المهني.