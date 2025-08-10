شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الضخة الرطوبة تنذر بأمطار غزيرة على مصايف المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد صالح الزعاق، هطول أمطار متفاوتة القوة في الفترة القادمة على مصايف المملكة، بدءًا من اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ( 16 صفر 1447 هـ).

وأوضح أن الأمطار المتوقعة ناجمة عن “ضخ رطوبة على المسطحات المائية بحر العرب وهو الأهم وأيضًا البحر الأحمر”، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة .

وأكد الزعاق أن “الأمطار مبشرة خلال الأيام القادمة “، وستشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وبعض مناطق الحجاز، مضيفًا: “علينا وعليكم بالعافية ويا مرتفعات المناطق الجنوبية عندنا نواحي جازان على مصايفنا” .