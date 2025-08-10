شكرا لقرائتكم خبر نتائج تشغيلية إيجابية لـ "لازوردي" بدعم من نمو المبيعات وتوسع المعارض خلال النصف الأول من 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحققت الشركة خلال النصف الأول إيرادات تشغيلية بلغت 278.2 مليون ريال، بنمو قدره 11.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي في مختلف الأسواق، لا سيما في قطاع البيع بالتجزئة حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة من قنوات البيع بالتجزئة بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب نمو مبيعات المعارض القائمة وافتتاح معارض جديدة.
وسجلت "لازوردي" إجمالي ربح قدره 123.3 مليون ريال خلال النصف الأول 2025، في تأكيد على استمرار الشركة في الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة تعكس كفاءتها التشغيلية وقدرتها على خلق القيمة. وجاء هذا النمو نتيجة مباشرة لنجاح الشركة في تعزيز مبيعات المعارض القائمة وافتتاح معارض جديدة في مواقع استراتيجية.
ورغم الأداء التشغيلي الإيجابي واستقرار معدل صافي الربح قبل البنود الاستثنائية، فقد تأثر صافي الربح للفترة الحالية ببنود استثنائية غير متكررة خاصة بأعمال الشركة في السعودية، وقد اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه البنود.
وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، واصلت "لازوردي" تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح 13 معرضًا جديدًا (7 في السعودية و6 في مصر)، مما أسهم في تعزيز حضورها الإقليمي وزيادة حصتها السوقية في أسواقها الرئيسية.
وأكدت الشركة أن النتائج التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2025 تعكس استمرار الزخم في عملياتها الأساسية، رغم التحديات التي انعكست على صافي الربح، مشيرة إلى التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية مستقبلاً.
وأعربت "لازوردي" عن تفاؤلها باستمرار الاتجاه التصاعدي للإيرادات وعملها على تطوير نموذجها التشغيلي الحالي، مؤكدة أن التحسينات المستمرة في أداء التجزئة والتوسع الذكي في الأسواق، إلى جانب تركيزها على المنتجات عالية القيمة والعلامة التجارية، ستدعم تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في الفترات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج تشغيلية إيجابية لـ "لازوردي" بدعم من نمو المبيعات وتوسع المعارض خلال النصف الأول من 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.