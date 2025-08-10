من هي منى العجمي.. السعودية التي كسرت القوالب وتولت منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية تعيين السيدة منى العجمي كمتحدثة رسمية للوزارة، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع في الوزارة.

من هي منى العجمي

منى العجمي تحمل سجلًا حافلًا من الخبرات التعليمية والإدارية، حيث أنهت دراستها الثانوية في دولة الكويت، قبل أن تحصل على شهادة البكالوريوس في التربية، تخصص اللغة الإنجليزية، من جامعة الملك فيصل.

ولم تقتصر مسيرتها المهنية على التعليم الأكاديمي فقط، بل شغلت منصب مشرفة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في محافظة الأحساء، مما يعكس عمق خبرتها العملية في مجال التعليم.

كما حصلت منى على عدة شهادات تدريب معتمدة، منها شهادة مدرب معتمد من مركز ديبونو للتفكير، وشهادة أخرى من مؤسسة ستيفن كوفي، إضافة إلى تخصصها في مجالات التفكير، واستراتيجيات التعليم والتنمية البشرية، ما يجعلها مؤهلة بشكل متميز لتولي دور المتحدثة الرسمية للوزارة.

هذا التعيين يعكس اهتمام وزارة التعليم بتمكين المرأة ودعم قياداتها في المناصب الحيوية، ليكون منى العجمي نموذجًا يحتذى به في المسيرة التعليمية الوطنية.