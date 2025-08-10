تابع الان خبر السعودية تنتزع برونزية أولمبياد العلوم النووية الدولي في ماليزيا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بحصولها على الميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2025، الذي أُقيم في ماليزيا، بمشاركة 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تُوّج الطالب عزام خالد العمري، من إدارة تعليم جدة، بالميدالية البرونزية ضمن مشاركته مع المنتخب السعودي للعلوم النووية في النسخة الثانية من المسابقة العالمية، والتي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 30 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، بمشاركة 56 طالبًا وطالبة يمثلون 14 دولة.

خمس جوائز عالمية ترفع رصيد المملكة

بهذا الإنجاز، ترتفع حصيلة السعودية في هذه المسابقة العلمية المتخصصة إلى خمس جوائز عالمية، تشمل ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، وهو ما يعكس تطور المملكة في مجالات العلوم النووية والتقنيات المتقدمة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لدعم الموهوبين والمبتكرين.

منصة دولية لتعزيز الابتكار في الطاقة النووية

يُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي منصة علمية مرموقة، أُقرّت رسميًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024، بهدف نشر الوعي بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية، وتحفيز الجيل الجديد من الطلاب على التخصص في هذا المجال المهم، وتطوير حلول إبداعية لتوسيع تطبيقاته في المستقبل.

تأهيل مكثف برعاية “موهبة” وشركائها

خضع فريق المملكة لبرنامج تدريبي وتأهيلي مكثف بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك لضمان جاهزية الطلاب للمنافسة الدولية.

اختبارات نظرية وعملية لتعزيز المهارات

تضمنت فعاليات الأولمبياد اختبارين رئيسيين، الأول نظري امتد لخمس ساعات، والثاني عملي تضمن تجارب أو محاكاة تطبيقية لأحد موضوعات العلوم النووية، وركّزت هذه التحديات على تنمية المهارات التحليلية والإبداعية لدى الطلاب المشاركين، وتحفيزهم على التفكير العلمي المبتكر.