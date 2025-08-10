شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية جراحية بالمنظار لإزالة ورم كبير الحجم لخمسينية في مستشفى الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم فريق طبي في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إنهاء معاناة مريضة خمسينية كانت تعاني من تضخم كبير في البطن، ناتج عن ورم بلغ حجمه 30×30 سم.

وأُجريت للمريضة عملية جراحية دقيقة بالمنظار لاستئصال الورم بالكامل دون أي مضاعفات، ضمن تنسيق متكامل بين الطواقم الطبية والجراحية، إلى أن غادرت الحالة المستشفى مستقرة، بعد متابعة مباشرة.

ويعد هذا النجاح قياسًا على مدى جاهزية مستشفى الدرعية وكفاءة كوادره الطبية، ويعزز من جهود تجمع الرياض الصحي الثالث في تقديم خدمات تخصصية متقدمة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.