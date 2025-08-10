شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعين منى العجمي متحدثة رسمية للوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، تعيين منى العجمي متحدثة رسمية للوزارة، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتعتبر العجمي ثاني امرأة تتولى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، بعد ابتسام الشهري التي شغلت المنصب لمدة أربع سنوات من 2019 حتى 2023، والتي تُعد أول امرأة سعودية تتقلد منصب متحدثة إعلامية في وزارة سعودية.

ومن المتوقع أن تمثل العجمي الوزارة في المؤتمرات الصحفية والفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الإعلاميين وتوضيح القرارات التعليمية المستجدة.

يذكر أن وزارة التعليم، أطلقت عبر وكالة التعليم العام، مبادرة “خريطة نواتج التعلم”، وهي أداة تخطيطية استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول نوعي في أساليب التدريس داخل المدارس.